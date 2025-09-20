3.64 BYN
Вячаслаў Харанека ўстанавіў новы сусветны рэкорд у беларускім жыме
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сталіца багата на спартыўныя падзеі. У Мінску адбыўся традыцыйны міжнародны фестываль сілавых відаў спорту "Залатая рысь".
Больш за 200 атлетаў Беларусі і Расіі ў канкурэнтнай барацьбе выяўлялі наймацнейшых. У іх ліку і беларускі гіравік Вячаслаў Харанека. Спартсмен у рамках спаборніцтваў устанавіў новы сусветны рэкорд у беларускім жыме. На працягу 5 хвілін атлет адной рукой выціснуў гіру вагой 32 кілаграмы 136 разоў, што на шэсць паўтораў больш за мінулае планетарнае дасягненне.
Гэта дасягненне стала 88-м афіцыйным сусветным рэкордам у адвольным падыманні гіры ў кар'еры нашага знакамітага атлета Вячаслава Харанекі.