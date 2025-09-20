Вячаслаў Харанека ўстанавіў новы сусветны рэкорд у беларускім жыме

Больш за 200 атлетаў Беларусі і Расіі ў канкурэнтнай барацьбе выяўлялі наймацнейшых. У іх ліку і беларускі гіравік Вячаслаў Харанека. Спартсмен у рамках спаборніцтваў устанавіў новы сусветны рэкорд у беларускім жыме. На працягу 5 хвілін атлет адной рукой выціснуў гіру вагой 32 кілаграмы 136 разоў, што на шэсць паўтораў больш за мінулае планетарнае дасягненне.