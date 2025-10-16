Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Зборная Беларусі па міні-футболе правядзе спарынг з камандай Кітая

Прыхільнікі міні-футбола знаходзяцца ў прадчуванні добрай гульні. Зборная Беларусі правядзе першы спарынг супраць Кітая 17 кастрычніка.

Напярэдадні гасцей цяпло сустрэлі ў Нацыянальным аэрапорце Мінск. Яны адразу ж выпрабавалі паркет сталічнага Палаца спорту "Уручча".

Гульцы зборнай Беларусі па міні-футболе з'яўляюцца ўдзельнікамі чэмпіянату Еўропы - 2026, які пройдзе з 20 студзеня па 7 лютага ў Славеніі.

Для беларускай каманды Кітай - новы сапернік. У рэйтынгу FIFA госці займаюць 94-е месца. У іх ёсць вопыт выступленняў на чэмпіянаце свету.

На чарговыя спарынгі Аляксандр Чэрнік, галоўны трэнер беларускай зборнай, выклікаў наймацнейшых гульцоў, у тым ліку прадстаўнікоў расійскай Суперлігі.

Нагадаем расклад матчаў зборных Беларусі і Кітая. Абодва паядынкі пройдуць у спарткомплексе "Уручча". Першы адбудзецца ўжо 17 кастрычніка, пачатак у 19:00, гульня ў адказ - 19 кастрычніка ў 16:30.

Разделы:

СпортФутбол