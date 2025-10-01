Золата, серабро і бронза: беларускія плыўцы заваявалі 35 медалёў III Гульняў краін СНД

Беларускія плыўцы выйгралі ўвогуле 35 медалёў на III Гульнях краін СНД.



Гэта 4 залатыя, 15 сярэбраных і 16 бронзавых медалёў. 2 кастрычніка спаборніцтвы завяршыліся. У заключны дзень наша скарбонка папоўнілася трыма медалямі.



У дзяўчат на дыстанцыі 400 метраў комплексным плаваннем Ксенія Мастовіч паказала трэці вынік. У мужчынскай камбініраванай эстафеце 4х100 м у нас бронза, а ў камбінаванай змяшанай эстафеце - серабро.