100-гадовы юбілей святкуе ўдзельніца Вялікай Айчыннай вайны мінчанка Ядвіга Яробкіна

Векавы юбілей 6 кастрычніка святкуе ўдзельніца Вялікай Айчыннай вайны, жыхарка Мінска Ядвіга Яробкіна. Яна служыла санітаркай у ваенна-санітарным цягніку, прымала ўдзел у баявых дзеяннях.



Успамінамі Ядвіга Генрыхаўна ахвотна дзеліцца з гасцямі, нагадвае, як важна цаніць мір. Падарункі і цёплыя словы стагадоваму юбіляру ад міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі, адміністрацыі Першамайскага раёна і грамадскіх арганізацый.