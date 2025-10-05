3.68 BYN
3.01 BYN
3.53 BYN
100-гадовы юбілей святкуе ўдзельніца Вялікай Айчыннай вайны мінчанка Ядвіга Яробкіна
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Векавы юбілей 6 кастрычніка святкуе ўдзельніца Вялікай Айчыннай вайны, жыхарка Мінска Ядвіга Яробкіна. Яна служыла санітаркай у ваенна-санітарным цягніку, прымала ўдзел у баявых дзеяннях.
Успамінамі Ядвіга Генрыхаўна ахвотна дзеліцца з гасцямі, нагадвае, як важна цаніць мір. Падарункі і цёплыя словы стагадоваму юбіляру ад міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі, адміністрацыі Першамайскага раёна і грамадскіх арганізацый.
Дарэчы, у Першамайскім раёне 6 чалавек дасягнулі 100-годдзя. У Мінску аказваюць дадатковую падтрымку не толькі ветэранам, але і ўсім, хто стаў сведкамі тых страшных падзей. Віншаванні з галоўнымі дзяржаўнымі святамі, дапамога па гаспадарцы. Клопатам і ўвагай атуляюць усіх людзей паважанага ўзросту.