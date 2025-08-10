3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
11 жніўня ў Беларусі з-за складаных умоў надвор'я абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Складаныя ўмовы надвор'я прагназуюцца па краіне і 11 жніўня. На большай частцы Беларусі пройдуць навальніцы, моцныя ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру з парывамі да 20 м/c. Абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі.
Ратавальнікі папярэджваюць, магчымыя паніжэнне бачнасці і цяжкасць руху транспарту, павелічэнне верагоднасці ДТЗ, парушэнне энергазабеспячэння. 10 жніўня ўвечар лівень з моцным ветрам і навальніцай накрыў сталічны рэгіён і Мінск.