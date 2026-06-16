18 чэрвеня праходзіць першы рэзервовы дзень здачы ЦТ і ЦЭ

Уступная кампанія - 2026 афіцыйна завершана. Аднак тыя абітурыенты, якія па паважлівых прычынах не змаглі прайсці ЦТ у асноўныя дні, могуць прайсці яго ў рэзервовыя дні, прычым па тых навучальных прадметах, на якія былі зарэгістраваны на ЦТ у асноўныя дні.