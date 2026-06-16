3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
18 чэрвеня праходзіць першы рэзервовы дзень здачы ЦТ і ЦЭ
Уступная кампанія - 2026 афіцыйна завершана. Аднак тыя абітурыенты, якія па паважлівых прычынах не змаглі прайсці ЦТ у асноўныя дні, могуць прайсці яго ў рэзервовыя дні, прычым па тых навучальных прадметах, на якія былі зарэгістраваны на ЦТ у асноўныя дні.
Выпрабаванне пачнецца 18 чэрвеня ў 11:00 па ўсёй Беларусі. Гаджэты варта пакінуць дома, а таксама нельга з сабою прыносіць канспекты, шпаргалкі або навучальныя дапамогі. За парушэнне правіл навучэнцаў выдаляць з аўдыторыі.
Больш як 350 абітурыентаў зарэгістраваны на гэты дзень для здачы іспыту. Самым запатрабаваным прадметам стала матэматыка (яе выбралі 90 чалавек). У топ-3 таксама ўвайшлі англійская мова і фізіка.
У 2026 годзе рэзервовымі днямі правядзення ЦТ і ЦЭ вызначаны таксама 20 і 22 чэрвеня (гл. відэа).