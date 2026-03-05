Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

180 мабільных міні-маркетаў з кветкамі разгарнуліся ў Мінску

Мінск у прадчуванні 8 Сакавіка. Да свята жанчын з цяпліц сталічных прадпрыемстваў у магазіны паставілі амаль 60 тыс. руж і 200 тыс. цюльпанаў.

Кветкавы ажыятаж гэтымі днямі на вуліцах сталіцы. Мінск тоне ў фарбах і водарах. Мужчыны дораць кветкі жанчынам-калегам на рабочых месцах. Прадаўцы дапамагаюць падабраць самую яркую і духмяную кампазіцыю.

Для рэалізацыі кветкавай прадукцыі вызначылі больш як 180 мабільных міні-маркетаў ва ўсіх раёнах Мінска. Набыць вясновыя букеты ўжо можна на гандлёвых лакацыях мегаполіса.

Разделы:

Грамадства

Теги:

Международный женский день8 Мартацветы