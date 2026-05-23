3.86 BYN
2.75 BYN
3.19 BYN
23 гарадскія пляжы адкрыліся ў Мінску
Купальны сезон адкрыты ў Беларусі! Вялікая ўвага надаецца бяспецы. На месцах масавага адпачынку працуюць выратавальныя аб'екты Асвода.
У 2026 годзе ў Мінску з'явілася больш за тысячу адзінак абсталявання: альтанкі і лежакі, лаўкі і кабінкі для пераадзявання. Ёсць таксама новыя спартыўныя і дзіцячыя гульнявыя пляцоўкі.
Аквасезон-2026 стартаваў у беларускай сталіцы. Усяго сёлета адпачывальнікаў прымуць 23 гарадскія пляжы. На рэлакс-лакацыях сталіцы абнавілі лежакі, альтанкі, фотазоны, завезлі чысты пясок. Таксама з'явіліся новыя спартыўныя і дзіцячыя пляцоўкі. Адпачынак ля вады стаў яшчэ больш камфортным - з беларускай прапіскай.
Па выніках традыцыйнага мабільнага маніторынгу ўсіх зон адпачынку, якія знаходзяцца ў сталіцы, найвышэйшую ацэнку камісіі атрымаў пляж № 5, на вадасховішчы Дразды. Тэрыторыю абслугоўвае Маскоўскі раён. Да новага сезона тут правялі маштабную мадэрнізацыю. Адпачывальнікі адразу ацанілі акваапгрэйд.
Ноу-хау сталічных пляжаў - кінапаказы пад адкрытым небам, фоталакацыі і музычныя оўпэн-эйр-сустрэчы. На пляжах працуюць і фудкорты - амаль 50 аб'ектаў гандлю і грамадскага харчавання, а таксама больш за 30 пунктаў па аказанні паслуг пракату.
За бяспекай на вадаёмах сочаць супрацоўнікі Асвода 24/7. У дзяжурным рэжыме працуе 8 выратавальных станцый. У дапамогу ратавальнікам - камеры відэаназірання і рэйды з паветра.