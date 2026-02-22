23 Лютага ў Палаце прадстаўнікоў гучалі словы падзякі мужнасці і прафесіяналізму вайскоўцаў

Словы падзякі ў адрас тых, хто беражэ наш мір, гучалі 23 Лютага ў Авальнай зале. З удзелам старшыні Палаты прадстаўнікоў прайшоў урачысты сход "Ёсць такая прафесія - Радзіму абараняць".

23 Лютага ў Палаце прадстаўнікоў гавораць пра доблесць, мужнасць і прафесіяналізм вайскоўцаў. Святочная атмасфера аб'яднала розныя пакаленні - моладзь з ваенна-патрыятычных клубаў, сувораўцаў, курсантаў, а таксама дэпутатаў, у тым ліку і тых, хто прайшоў ваенную службу. Для іх аркестр Ваеннай акадэміі і тэматычная выстава.