28 праектаў атрымалі гранты ад Мінадукацыі - якія інавацыі прапануюць беларускія геніі
Аўтар:Сяргей Ладысеў
28 перспектыўных навуковых праектаў атрымалі гранты на рэалізацыю ад Міністэрства адукацыі Беларусі. З іх 16 ад маладых навукоўцаў. Якія інавацыйныя рашэнні прапануюць нашы беларускія геніі?
Фундамент дасягненняў будучыні практычна ва ўсіх галінах - гэта навука. У Беларусі сфарміравана комплексная і ўсебаковая падтрымка прарыўных распрацовак. Асаблівая ўвага маладым навукоўцам і аспірантам. Сёлета падтрымку Міністэрства адукацыі атрымалі 28 распрацовак, 16 з якіх ад маладых навукоўцаў (падрабязнасці ў відэа).