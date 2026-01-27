28 студзеня адзначаецца Міжнародны дзень абароны персанальных даных

Інфармацыйная бяспека - прыярытэт для Беларусі. Краіна займае другое месца ў СНД па кібератаках, амаль чвэрць з іх накіравана на дзяржсектар. Гэтыя і іншыя выклікі 28 студзеня абмяркоўваюць у Мінску на форуме па абароне персанальных даных.