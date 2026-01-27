3.74 BYN
28 студзеня адзначаецца Міжнародны дзень абароны персанальных даных
Інфармацыйная бяспека - прыярытэт для Беларусі. Краіна займае другое месца ў СНД па кібератаках, амаль чвэрць з іх накіравана на дзяржсектар. Гэтыя і іншыя выклікі 28 студзеня абмяркоўваюць у Мінску на форуме па абароне персанальных даных.
28 студзеня адзначаецца Міжнародны дзень абароны персанальных даных пяты раз, гэта актуальна для Беларусі, паколькі ў 2021 годзе быў прыняты і ўступіў у сілу закон аб абароне персанальных даных, які літаральна распрацоўвалі ўсёй краінай.
З гэтага моманту функцыянуе Нацыянальны цэнтр абароны персанальных даных, які нагадвае перыядычна пра тое, як правільна ўстанаўліваць паролі ў сацыяльных сетках, чаму важна не дзяліцца персанальнай інфармацыяй у інтэрнэце з незнаёмцамі для таго, каб пазбегнуць кібермахлярства.