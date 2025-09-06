3.70 BYN
7 верасня нафтавікі адзначаюць прафесійнае свята
7 верасня прафесійнае свята адзначаюць працаўнікі нафтавай, газавай і паліўнай прамысловасці. Ён аб'ядноўвае геолагаў і буравікоў, распрацоўшчыкаў і будаўнікоў, транспартнікаў і тэхнолагаў.
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з прафесійным днём.
"Нафтавая, газавая і паліўная прамысловасць - гэта адзін з найважнейшых стратэгічных рэсурсаў, якія ляжаць у аснове стабільнасці і працвітання Беларусі. Сваёй працай кожны з вас робіць вялікі ўклад у паступальнае развіццё эканомікі, гарантаванне энергетычнай бяспекі краіны і дабрабыту грамадзян", - гаворыцца ў віншаванні.
Вынік працы гэтых прафесіяналаў - паліва ў аўтамабілі, святло і цяпло ў дамах. Супрацоўнікі павышаюць якасць жыцця людзей. Сёння газ падведзены да ўсіх раёнаў краіны, забяспечаны ўсе гарады і гарадскія пасёлкі. Таксама ўмацоўваюць і нацыянальную эканоміку: беларускі торф пастаўляецца ў дзевяць краін блізкага і далёкага замежжа. А вось па вытворчасці паліўных брыкетаў Беларусь апынулася першай у свеце. Мае поспех рэспубліка за апошнія гады і ў здабычы нафты. Сёння ў нафтавікоў стаіць задача да канца 2025-га пераадолець планку здабычы 2 млн т чорнага золата. Дарэчы, апошнім разам дасягнуць такіх паказчыкаў атрымлівалася больш як 30 гадоў таму.