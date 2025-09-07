3.70 BYN
872 дня мужнасці і болі: 8 верасня адзначаецца Дзень памяці ахвяр блакады Ленінграда
8 верасня - Дзень памяці ахвяр блакады Ленінграда. Адна з самых страшных трагедый у гісторыі Вялікай Айчыннай вайны доўжылася 872 дні.
8 верасня 1941 года горад апынуўся ў цісках варожага кольца, якое адрэзала яго ад вялікай зямлі.
За доўгія месяцы фашысты скінулі на Ленінград 150 тыс. цяжкіх артылерыйскіх снарадаў і больш як 107 тыс. палымяных і фугасных бомбаў. Яны разбурылі 3 тыс. будынкаў, пашкодзілі - больш 7 тыс. Усе галоўныя помнікі горада ўцалелі: ленінградцы схавалі іх, накрыўшы мяшкамі з пяском і фанернымі шчытамі.
У абложаным горадзе апынуліся больш як 2,5 млн жыхароў, уключаючы 400 тыс. дзяцей. Паступова вычарпаліся запасы харчавання, паліва, воды, спынілася падача святла і цяпла. Кожны дзень ад голаду паміралі больш за 4 тыс. чалавек, смяротнасць вырасла ў 100 разоў.
"Дарога жыцця" праз Ладагу стала адзінай ніткай, якая злучала горад са краінай. Па ёй дастаўлялі харчаванне і боепрыпасы, эвакуіравалі хворых і параненых. Але паставак былі нядосыць, а дарога знаходзілася пад пастаянным агнём праціўніка.
Цалкам блакада Ленінграда была знята 27 студзеня 1944 года. Яна назаўжды застанецца ў памяці пакаленняў як сімвал гераічнасці, мужнасці і ўстойлівасці жыхароў горада.