Абарона правоў турыстаў і бізнесу: у Маскве прайшла канферэнцыя "Турыстычны альянс Расіі і Беларусі"

Ад лічбавізацыі да абароны правоў турыстаў і бізнесу. У Маскве прайшла канферэнцыя: "Турыстычны альянс Расіі і Беларусі: развіццё, выклікі і вектары развіцця". Перад бізнесам, які гатовы інвеставаць у гэту сферу, стаяць 2 важныя задачы. Першая - узаемавыгаднае супрацоўніцтва ў стварэнні агульнага прадукту для працы на рынках трэціх краін. Гэта дапаможа прывабіць і ў Беларусь, і ў Расію новыя патокі замежных турыстаў. Другая - развіццё лічбавізацыі, агрэгацыі і анлайн-гандлю. Таксама абмеркавалі новыя саюзныя праекты.