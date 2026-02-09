3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
Абарона правоў турыстаў і бізнесу: у Маскве прайшла канферэнцыя "Турыстычны альянс Расіі і Беларусі"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ад лічбавізацыі да абароны правоў турыстаў і бізнесу. У Маскве прайшла канферэнцыя: "Турыстычны альянс Расіі і Беларусі: развіццё, выклікі і вектары развіцця". Перад бізнесам, які гатовы інвеставаць у гэту сферу, стаяць 2 важныя задачы. Першая - узаемавыгаднае супрацоўніцтва ў стварэнні агульнага прадукту для працы на рынках трэціх краін. Гэта дапаможа прывабіць і ў Беларусь, і ў Расію новыя патокі замежных турыстаў. Другая - развіццё лічбавізацыі, агрэгацыі і анлайн-гандлю. Таксама абмеркавалі новыя саюзныя праекты.
Наступнае важнае мерапрыемства - "Вялікі турыстычны тыдзень" у красавіку ў Мінску, у рамках якога адбудзецца IV Беларуска-расійскі турыстычны кангрэс.