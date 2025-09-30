3.64 BYN
БДТУ запускае падрыхтоўку спецыялістаў па БПЛА
З верасня 2025 года ў БДТУ з'явілася новая спецыяльнасць па падрыхтоўцы спецыялістаў па праектаванні і канструяванні БПЛА. Яны запатрабаваныя, у іх ужо зацікаўленыя некаторыя буйныя кампаніі.
Аб гэтым журналістам распавёў рэктар Беларускага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта Ігар Войтаў перад стартам міжнароднага форуму па беспілотных апаратах у Мінску. У ВНУ таксама прадставілі 5 новых лабараторый, дзе вучаць кіраваць і ствараць дроны.
Нягледзячы на тое, што форум малады і праходзіць другі раз, маштаб уражвае і па ўзроўні прадстаўніцтва, і па геаграфіі (сёлета ў форуме прынялі ўдзел 10 краін), і па колькасці тэм для абмеркавання.
Шырокая праграма разлічана на тры дні: гэта пленарнае і секцыйныя пасяджэнні, круглыя сталы, тэматычныя выставы, майстар-класы і экскурсіі.