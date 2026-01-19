3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Беларусь можа зрабіць істотны ўнёсак у працу Савета міру, перакананы палітолаг Баравік
Прапанова Злучаных Штатаў беларускаму боку стаць заснавальнікам Савета міру - важны крок, Беларусь гатова актыўна ўдзельнічаць у вырашэнні глабальных пытанняў.
Вадзім Баравік, дэпутат Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў:
"Запрашэнне далучыцца да Савета міру, накіраванае прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам у адрас Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі, сведчыць аб глыбокай пашане да нашай краіны і безумоўным аўтарытэце беларускага лідара на міжнароднай арэне. Наша краіна можа зрабіць істотны ўнёсак у працу міжнароднай арганізацыі, якая ствараецца. Галоўнае, каб падчас працы ўдзельнікі арганізацыі кіраваліся прынцыпамі ўзаемнай павагі і ўлікам нацыянальных інтарэсаў. Я упэўнены, што Беларусь можа зрабіць унёсак не толькі ў пытанні ўрэгулявання крызісу ў Газе, але мы можам весці эфектыўную працу па любых аспектах міжнароднага парадку дня".