Беларусь прапанавала Ліду ў ліку першых кандыдатаў на статус турыстычнай сталіцы СНД

Александр Мусихин, гендиректор российского туроператора: "Иностранцы, путешествующие в Россию (а турпоток этот растет), точно так же путешествуют и в Беларусь. Т. е. мы можем продавать такие двойные продукты, допустим, 5-дневный тур: 3 дня Москва, 2 дня Минск. Этим двум мегаполисам есть чем дополнить друг друга. Мне кажется, это такой хороший, очень совместный турпродукт. Запросы уже существуют. К сожалению, достаточно дорогая перевозка сейчас с внешним миром, но, тем не менее, очень много факторов, которые могли бы положительно влиять именно на такой вид туризма".