Беларускае - якаснае: звыш 900 кампаній будуць папулярызаваць айчынныя тавары на рынку
Больш за 900 удзельнікаў далучыліся да пагаднення аб папулярызацыі беларускіх тавараў на паліцах магазінаў. Сярод іх малы і сярэдні бізнес, індывідуальныя прадпрымальнікі, буйныя гандлёвыя сеткі. Падтрымліваюць айчыннае, а значыць якаснае. 6 лютага лепшай прадукцыі нацыянальнага брэнду прысвяцілі семінар на базе Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю.
Сімвалічна, што семінар аб беларускай якасці праходзіць менавіта ў пятніцу - у дзень папулярызацыі ўсяго айчыннага. На пляцоўцы МАРГ сабраліся ўладальнікі Дзяржзнака якасці (па выніках 2025 года яго ўдастоены 12 тавараў: ад любімага ласунку да камбайна). Прысуджэнне знака якасці - стымул працаваць яшчэ больш плённа і эфектыўна. Гэта яшчэ адна мера падтрымкі нашых прадпрыемстваў, бо сваё заўсёды ў прыярытэце.
Святлана Караткевіч, намеснік міністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі: "Нашы вытворцы сёння вельмі сур'ёзна падыходзяць да пошуку новых тавараў, яны не стаяць на месцы. Адзінае, што з боку МАРГ хацелася б прапанаваць нашым вытворцам, - гэта ў першую чаргу навучыцца сябе пазіцыянаваць. Гэта значыць зыходзіць з пазіцыі, што тавар павінен прадаваць сябе сам. Яго ж можна паставіць на паліцу, але ён павінен стаць вядомым".
Беларуская прадукцыя адчувае сябе ўпэўнена не толькі на айчынным рынку. У краіне не абмяжоўваюцца паняццем "беларускае для беларусаў". Эканамічна гэта проста нявыгадна. Узяць напрыклад харчаванне. У 2025 годзе мы яго экспартавалі на 10 млрд долараў - рэкордны паказчык у гісторыі. 116 краін свету купляюць беларускія малочныя тавары і мяса, і водгукі нашых партнёраў станоўчыя.
Беларусь выбрала ўдалую маркетынгавую стратэгію, узяўшы за аснову айчыннай рэкламы якасць і даступнасць.