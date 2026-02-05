Беларускае - якаснае: звыш 900 кампаній будуць папулярызаваць айчынныя тавары на рынку

Сімвалічна, што семінар аб беларускай якасці праходзіць менавіта ў пятніцу - у дзень папулярызацыі ўсяго айчыннага. На пляцоўцы МАРГ сабраліся ўладальнікі Дзяржзнака якасці (па выніках 2025 года яго ўдастоены 12 тавараў: ад любімага ласунку да камбайна). Прысуджэнне знака якасці - стымул працаваць яшчэ больш плённа і эфектыўна. Гэта яшчэ адна мера падтрымкі нашых прадпрыемстваў, бо сваё заўсёды ў прыярытэце.

Беларуская прадукцыя адчувае сябе ўпэўнена не толькі на айчынным рынку. У краіне не абмяжоўваюцца паняццем "беларускае для беларусаў". Эканамічна гэта проста нявыгадна. Узяць напрыклад харчаванне. У 2025 годзе мы яго экспартавалі на 10 млрд долараў - рэкордны паказчык у гісторыі. 116 краін свету купляюць беларускія малочныя тавары і мяса, і водгукі нашых партнёраў станоўчыя.