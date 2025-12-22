3.66 BYN
"Белавія" перавезла больш за 2 млн пасажыраў за год
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларуская авіякампанія перавезла больш за 2 млн пасажыраў за год.
Самы папулярны маршрут - Санкт-Пецярбург. Другое месца заняла Масква (аэрапорт Шарамеццева), на трэцяй пазіцыі па запатрабаванасці рэйсаў размясціўся Стамбул. Маскоўскі аэрапорт Дамадзедава знаходзіцца на чацвёртай пазіцыі па папулярнасці. І замкнуў пяцёрку Дубай.
Зараз перавозчык прапрацоўвае на перспектыву каля двух дзясяткаў новых кірункаў авіярэйсаў, сярод якіх палёты ў Кітай.