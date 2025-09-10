3.64 BYN
Больш за 400 легкавушак чакаюць выезду на беларуска-літоўскай мяжы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларуска-літоўская мяжа працягвае працаваць. Па стане на 6:00 12 верасня ў чарзе на выезд чакалі 415 легкавых і 740 грузавых аўтамабіляў. Стаяць даводзіцца па 14 гадзін.
Знясільваючае чаканне ўплывае на вадзіцеляў і пасажыраў. Многія ўсведамляюць палітычную падаплёку, сцвярджаючы, што апошнім часам падобнага калапсу на мяжы не назіралася.
Суткамі раней пры норме звыш 1 тыс. аўтамабіляў літоўскі бок прыняў на сваю тэрыторыю каля паловы легкавога транспарту за суткі, а двума днямі раней 13 % грузавога транспарту, што выклікае сур'ёзныя цяжкасці на мяжы.