Чаргінец: Зараз заблакіраваны амаль увесь рэгіён Персідскага заліву
Нягледзячы на ўсе складанасці з авіязносінамі з краінамі Блізкага Усходу, 3 сакавіка з Дубая выляцеў рэйс, на якім былі пасажыры з авіябілетамі на 28 лютага. Гэта Boeing 737-800 на 189 крэслаў.
На 4 і 5 сакавіка рэгулярныя рэйсы Мінск - Дубай скасаваны. У гэтыя даты плануюцца вывазныя рэйсы: самалёт (мяркуецца, што гэта будзе Airbus на 281 крэсла) выляціць ноччу з Мінска без пасажыраў і даставіць турыстаў 4 сакавіка бліжэй да вечара. Ніякіх даплат за білеты, нягледзячы на аблёт і павялічаны час на шляху, не будзе.
Пры гэтым, як стала вядома не так даўно, над Дубаем і Абу-Дабі зноў гучаць выбухі. На гэтым фоне самалёты, якія ляцелі ў ААЭ, змянілі маршрут і зараз кружаць у небе.
Кампаніі "Белавія" 30 гадоў. За гэты час было шмат розных падзей, навучыліся працаваць у розных сітуацыях, нават у форс-мажорных, напрыклад, як цяперашняя сітуацыя ў Персідскім заліве, дзе знаходзіцца шмат беларускіх турыстаў. Гэта чарговы выклік для "Белавія". Аб сітуацыі на дадзены момант распавёў гендырэктар авіякампаніі Ігар Чаргінец.
"Гэта чарговы выклік, цяжкая сітуацыя", - падкрэсліў Ігар Чаргінец. Ён адзначыў, што сітуацыя ахапіла не адну-дзве краіны, а ўвесь папулярны ў турыстаў рэгіён. Гэта закранае ўсе катэгорыі пасажыраў: турыстаў, дзелавых людзей і транзітных пасажыраў.
Зараз заблакіраваны практычна ўвесь рэгіён. "Сітуацыяй займаемся сумесна з МЗС, з нашымі пасольствамі. Сёння першы рэйс, які давязе нашых турыстаў і пасажыраў з Дубая ў Мінск. Спадзяюся, што і заўтра будзе рэйс. Я не магу сказаць, што сітуацыя наладжваецца", - адзначыў гендырэктар авіякампаніі "Белавія".