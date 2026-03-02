Чаргінец: Зараз заблакіраваны амаль увесь рэгіён Персідскага заліву

На 4 і 5 сакавіка рэгулярныя рэйсы Мінск - Дубай скасаваны. У гэтыя даты плануюцца вывазныя рэйсы: самалёт (мяркуецца, што гэта будзе Airbus на 281 крэсла) выляціць ноччу з Мінска без пасажыраў і даставіць турыстаў 4 сакавіка бліжэй да вечара. Ніякіх даплат за білеты, нягледзячы на аблёт і павялічаны час на шляху, не будзе.

Пры гэтым, як стала вядома не так даўно, над Дубаем і Абу-Дабі зноў гучаць выбухі. На гэтым фоне самалёты, якія ляцелі ў ААЭ, змянілі маршрут і зараз кружаць у небе.

Кампаніі "Белавія" 30 гадоў. За гэты час было шмат розных падзей, навучыліся працаваць у розных сітуацыях, нават у форс-мажорных, напрыклад, як цяперашняя сітуацыя ў Персідскім заліве, дзе знаходзіцца шмат беларускіх турыстаў. Гэта чарговы выклік для "Белавія". Аб сітуацыі на дадзены момант распавёў гендырэктар авіякампаніі Ігар Чаргінец.