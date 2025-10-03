3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Чашнікі, Крычаў і Белаазёрск ушаноўваюць хлебаробаў на свяце "Дажынкі"
Аўтар:Таццяна Грышук
4 кастрычніка "Дажынкі" аграрыі адзначаюць адначасова ў трох рэгіёнах. Хлебаробаў Віцебскай вобласці аб'яднаў горад Чашнікі, аграрыі Магілёўскай сабраліся на ўрачыстасці ў Крычаве, а Брэсцкай - у Белаазёрску.
Урачыстым атрымаўся гэты дзень для працаўнікоў сферы АПК. Праца кожнага, хто дабіўся высокіх вынікаў, не засталася незаўважанай. Заслужаныя словы падзякі сёння гучалі ў трох рэгіёнах краіны.
Па традыцыі ўрачыстае шэсце галоўных герояў свята дае старт мерапрыемствам. У калоне тыя, хто гарантуе харчовую бяспеку краіны, дэлегацыі з усіх куткоў вобласці (падрабязнасці ў відэа).