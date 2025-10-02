3.69 BYN
ДАІ будзе штрафаваць за адсутнасць флікераў у цемры
Толькі за верасень пад коламі аўто ў Беларусі загінулі 17 чалавек. І гэта пешаходы і веласіпедысты. Такую сумную статыстыку напярэдадні агучылі ў ДАІ. Каб знізіць колькасць няшчасных выпадкаў на дарогах, з 3 да 7 кастрычніка аўтаінспектары будуць узмоцнена правяраць, ці пазначаны пешаходы і веласіпедысты ў цемры. Амаль ва ўсіх выпадках, дзе загінулі людзі, яны былі без флікераў.
Ганна Банадык, афіцыйны прадстаўнік ГУ ДАІ МУС Беларусі:
"Акцыя заклікана яшчэ раз звярнуць увагу пешаходаў, веласіпедыстаў, вадзіцеляў сродкаў персанальнай мабільнасці і коннага транспарту на важнасць бяспечных паводзін на дарозе, абавязковага выкарыстання святлоадбівальных элементаў і вопраткі павышанай бачнасці ў цёмны час сутак, а таксама ва ўмовах дрэннага надвор'я".
З прыходам восені светлавы дзень значна скараціўся. Не варта забываць пра гэта. Флікер дапамагае заўважыць чалавека на дарозе з адлегласці да 400 метраў. За гэты час у вадзіцеля ёсць магчымасць спыніцца.