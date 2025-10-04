Глядзець анлайнПраграма ТБ
Дзень архівіста адзначаюць у Беларусі

Захавальнікі дакументальнай спадчыны Беларусі адзначаюць прафесійнае свята. Нацыянальны архіўны фонд складае каля 14 млн адзінак захоўвання.

Штогод у краіне нарошчваюцца аб'ёмы аблічбавання архіўных дакументаў і матэрыялаў. У 2025 годзе будзе пяройдзены рубеж у 2 млн электронных старонак.

Архіў - дакументальнае багацце краіны - у лістах, даведках, кінаплёнках і фатаграфіях. У цэлым у архіўных установах Беларусі працуе больш за тысячу чалавек.

