Дзень архівіста адзначаюць у Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Захавальнікі дакументальнай спадчыны Беларусі адзначаюць прафесійнае свята. Нацыянальны архіўны фонд складае каля 14 млн адзінак захоўвання.
Штогод у краіне нарошчваюцца аб'ёмы аблічбавання архіўных дакументаў і матэрыялаў. У 2025 годзе будзе пяройдзены рубеж у 2 млн электронных старонак.
Архіў - дакументальнае багацце краіны - у лістах, даведках, кінаплёнках і фатаграфіях. У цэлым у архіўных установах Беларусі працуе больш за тысячу чалавек.