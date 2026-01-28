3.74 BYN
Дзяржпраграма "Турызм": якія планы галіны на пяцігодку
Рэалізацыя турыстычнага патэнцыялу - адзін з сямі прыярытэтаў прынятай Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі да 2030 года. У бягучай пяцігодцы ў краіне плануюць павялічыць лік турыстычных паездак да 31 млн за год. Акрамя таго, галоўныя славутасці Беларусі звяжа адзіны маршрут, а таксама палепшыцца транспартнае паведамленне, будуць мадэрнізаваныя аб'екты размяшчэння ў невялікіх гарадах.
Беларусь уваходзіць у топ-50 самых наведвальных турыстамі краін. З пачатку года каля 8 тыс. іншаземцаў прыбылі па бязвізе. Большасць падарожнікаў - з суседніх Літвы, Латвіі і Польшчы. Нягледзячы на турыстычную прывабнасць, ёсць пытанні, якія патрабуюць дапрацоўкі: прыдарожны сэрвіс, транспартнае паведамленне, а таксама аб'екты размяшчэння ў невялікіх гарадах (гл. відэа).