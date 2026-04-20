Еўрапейскія пагранічнікі на мяжы з Беларуссю за выхадныя аформілі 28 % грузавікоў ад нормы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Амаль тысяча легкавых і грузавых аўтамабіляў, а таксама пасажырскіх аўтобусаў стаяць у гэтыя хвіліны ў пунктах пропуску на мяжы Беларусі з ЕС, вынікае з даных Дзяржпагранкамітэта.
Самыя вялікія чэргі - на мяжы з Польшчай: на ўезд фіксуецца 535 фур. Кантралюючыя службы гэтых пунктаў пропуску за чатыры дні прынялі на сваю тэрыторыю толькі 30 % транспарту ад нормы.
На літоўскім кірунку зараз стаяць 170 цяжкагрузаў. У суботу, 18 красавіка, чарга дасягала больш за тысячу адзінак.