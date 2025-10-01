3.65 BYN
Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі адзначае 35-гадовы юбілей акцыяй "Марафон добрых спраў"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі рыхтуецца адзначыць 35-гадовы юбілей. Агульнай мэтай з'яўляецца аб'яднанне людзей, дапамога працаўнікам, сказаць дзякуй кожнаму, хто працуе.
Менавіта такі пасыл лёг у аснову аднаго з праектаў Федэрацыі "Марафон добрых спраў". Ён ахоплівае ўсе рэгіёны краіны. Толькі за верасень прайшло больш як 700 мерапрыемстваў марафона па ўсёй краіне.
Мэта марафона - аказаць дадатковую дапамогу тым, хто ў ёй сапраўды мае патрэбу.