Фестываль гістарычных рэканструкцый разгарнуўся ў Нясвіжы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Гістарычныя рэканструкцыі разгарнуліся ў Нясвіжы. На два дні горад стаў фестывальнай пляцоўкай для знатакоў ваенных эпох.
Пад зводамі памяці штогадовы праект "Нясвіжская фартэцыя" аб'яднаў тысячы чалавек з усіх куткоў Беларусі.
Узнавіць каларыт былых часоў - справа рэканструктараў. Сярэднявечча, Айчынная вайна 1812 года, Першая і Другая сусветнай войны - крывавыя эпізоды мінулага як навучальны дапаможнік для неабыякавага гледача.
Традыцыйна, фестываль размясціўся ў Англійскім парку. Таксама ў 2025 годзе было прынята рашэнне вярнуць у замак Радзівілаў баль. У фармаце оpen air на мове танца гаварылі як таленавітая моладзь, так і знатакі больш старэйшага ўзросту. Удзел маглі прыняць усе ахвотнікі.