Фестываль гістарычных рэканструкцый разгарнуўся ў Нясвіжы

Гістарычныя рэканструкцыі разгарнуліся ў Нясвіжы. На два дні горад стаў фестывальнай пляцоўкай для знатакоў ваенных эпох.

Традыцыйна, фестываль размясціўся ў Англійскім парку. Таксама ў 2025 годзе было прынята рашэнне вярнуць у замак Радзівілаў баль. У фармаце оpen air на мове танца гаварылі як таленавітая моладзь, так і знатакі больш старэйшага ўзросту. Удзел маглі прыняць усе ахвотнікі.