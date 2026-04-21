Ігар Сергеенка: Савет міністраў зацвердзіць новы горадабудаўнічы план Віцебска
Пытанні горадабудаўнічай сферы, а таксама развіццё ўнутрыгарадской дарожнай сеткі ў паўночным рэгіёне павінны насіць сістэмны характар. На гэтым акцэнтаваў увагу старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці Ігар Сергеенка падчас пасяджэння Віцебскага гарвыканкама.
На парадку дня перспектывы развіцця абласнога цэнтра. Спікер Палаты прадстаўнікоў нагадаў, што рэгіён знаходзіцца на асаблівым кантролі Прэзідэнта. Пры ўзвядзенні новабудоўляў важна мець дакладнае ўяўленне аб спадарожнай інфраструктуры. Таксама падчас пасяджэння акцэнт быў зроблены на будаўніцтве камерцыйнага жылля і ўтрыманні дамоў старой пабудовы.
Увага сканцэнтравана на паўднёва-заходнім напрамку Віцебска. Запраектаваны раёны Тарны і Лучоса. Падчас рабочай паездкі Ігар Сергеенка разам з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў азнаёміўся з дзейнасцю Віцебскага домабудаўнічага камбіната. Прадпрыемства выконвае ўвесь комплекс будаўнічых, спецыяльных і аздобных работ. Адбылася сустрэча з калектывам. Работнікаў цікавіла развіццё абласнога цэнтра, а таксама ўмацаванне супрацоўніцтва Беларусі з іншымі краінамі.
Таксама падчас рабочай паездкі Ігар Сергеенка правёў сустрэчу з супрацоўнікамі ўпраўлення Камітэта дзяржаўнай бяспекі па Віцебскай вобласці.