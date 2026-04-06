Качанава сустрэлася з удзельнікамі міжнароднага турыстычнага форуму

У Беларусі праходзіць "Вялікі турыстычны тыдзень", у рамках якога старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Наталля Качанава сустрэлася з удзельнікамі міжнароднага турыстычнага форуму Travel Hub "Садружнасць". Абмяркоўвалі развіццё турызму на прасторы СНД з асаблівым акцэнтам на патрыятычны кірунак.

У сучасным турбулентным свеце, калі ваенныя канфлікты перакройваюць турыстычныя маршруты, попыт на адпачынак у спакойнай Беларусі няўхільна расце. Тым больш што па якасці і пераліку паслуг айчынны сэрвіс не ўступае папулярным сусветным курортам.

У нашай краіне сфера турызму вызначана як адзін з прыярытэтаў Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця. Больш за тое, на пасяджэнні УНС Прэзідэнт Беларусі даручыў падвоіць уклад гэтай галіны ў нацыянальную эканоміку.

