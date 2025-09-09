3.69 BYN
Каля 50 мінчан узнагародзілі за асабісты ўклад у развіццё сталіцы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
За асабісты ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё Мінска ўзнагароды ўдастоены каля 50 жыхароў сталіцы.
Словы падзякі, ганаровыя граматы і нагрудныя знакі атрымалі будаўнікі, інжынеры, бухгалтары, кантралёры-рэвізоры. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання прайшла на пляцоўцы гарадской ратушы. Такая ініцыятыва стала ўжо традыцыяй да Дня горада.
13 верасня на адкрытай пляцоўцы Верхняга горада назавуць імёны ўладальнікаў тытула "Мінчанін года - 2025". Пераможцамі сталі 13 жыхароў сталіцы з галіны прамысловасці, адукацыі, азелянення, культуры.