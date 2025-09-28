3.64 BYN
"Кацюшын разлік": колькі польскай эканоміцы каштавала закрыццё мяжы з Беларуссю
Эканоміку ў аснову ставяць нават тыя, хто настроены агрэсіўна і ваяўніча. Грошы вырашаюць або проста націснуў хтосьці? Гэта закрыццё, без сумнення, дакладна ўляцела ў капеечку.
Варшаўскі рэжым усё ж адважыўся падняць шлагбаум на мяжы Польшча - Беларусь. Пасля двух тыдняў прастою грузы адправіліся па маршруце ў Еўропу. Увесь гэты час, з моманту як на тым баку нацягнулі дрот, у нашай краіне сталі 130 грузавых цягнікоў з таварам, што накіроўваліся ў ЕС з Кітая, і амаль паўтары тысячы грузавых фур. Яны не маглі выехаць з Беларусі праз літоўскую і латвійскую межы.
Толькі Беларусь, дарэчы, пайшла насустрач польскаму бізнесу. Наша краіна прадоўжыла тэрмін знаходжання фур на 10 дзён, каб польскія перавозчыкі змаглі вывезці свой тавар у пункты прызначэння пасля адкрыцця мяжы. Гэта экстраардынарнае рашэнне, аднак цалкам у беларускім стылі. Мы і на папярэднія абмежавальныя меры ад Польшчы, Літвы і Латвіі адказвалі, напрыклад, бязвізам для грамадзян ЕС. Такім чынам, мяжа адкрыта. Аднак манеўр варшаўскага Туска так і застаўся вялікай загадкай.
