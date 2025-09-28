"Кацюшын разлік": колькі польскай эканоміцы каштавала закрыццё мяжы з Беларуссю

Эканоміку ў аснову ставяць нават тыя, хто настроены агрэсіўна і ваяўніча. Грошы вырашаюць або проста націснуў хтосьці? Гэта закрыццё, без сумнення, дакладна ўляцела ў капеечку.

Толькі Беларусь, дарэчы, пайшла насустрач польскаму бізнесу. Наша краіна прадоўжыла тэрмін знаходжання фур на 10 дзён, каб польскія перавозчыкі змаглі вывезці свой тавар у пункты прызначэння пасля адкрыцця мяжы. Гэта экстраардынарнае рашэнне, аднак цалкам у беларускім стылі. Мы і на папярэднія абмежавальныя меры ад Польшчы, Літвы і Латвіі адказвалі, напрыклад, бязвізам для грамадзян ЕС. Такім чынам, мяжа адкрыта. Аднак манеўр варшаўскага Туска так і застаўся вялікай загадкай.