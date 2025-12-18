3.68 BYN
Хрэнін расказаў, якія задачы стаяць перад УС Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Якія асноўныя задачы сёння стаяць перад беларускімі Узброенымі Сіламі ў новым палітычным і міжнародным кантэксце, распавёў Віктар Хрэнін, дэлегат VII Усебеларускага народнага сходу, міністр абароны Беларусі.
"Задача заўсёды застаецца для нас нязменнай. Гэта быць гатовым да выканання задач па прызначэнні, не дапусціць эскалацыі, забяспечыць суверэнітэт, быць гарантам суверэнітэту незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці нашай краіны", - удакладніў Віктар Хрэнін.
Сярод прыярытэтаў ён назваў развіццё радыёэлектроннай барацьбы, беспілотных авіяцыйных комплексаў, сродкаў батарэйнай барацьбы, сродкаў процідзеяння беспілотным авіяцыйным комплексам, развіццё сістэм кіравання, укараненне новых форм і спосабаў падрыхтоўкі войскаў.