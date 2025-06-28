Коктыш: Беларусь - единственная страна региона, которая включена в диалог незападного мира

"Беларусь является очень ярким примером для региона. Но при этом и исключением, потому что Беларусь - единственная страна региона, которая включена в диалог незападного мира. Беларусь является ассоциированным членом БРИКС, Беларусь является членом ШОС, и это означает, что она на равных может обсуждать конфигурацию незападного полюса. Каким он будет, как он будет вырастать? И это вполне заслуженная роль, которая обрелась за счет того, что Беларусь сохранила и развила то, что осталось после Советского Союза, то, что она сегодня развивает. Это и индустриальная идентичность, и достаточно мощный цифровой сектор, который сейчас нужно пустить на нужды народного хозяйства. То есть в этом плане Беларусь является центром, но это не открытие сегодняшнего дня, это та реальность, которая сложилась по факту за последние несколько лет. И это уже признано на международном уровне, членством Беларуси в весьма авторитетных международных объединениях".