Кузня міліцэйскіх кадраў - як праходзіць падрыхтоўка будучых афіцэраў у Акадэміі МУС

Соф'я, хоць дзяўчына і далікатная, але пры неабходнасці пакласці на падлогу ў літаральным сэнсе нават мужчыну. Першая яе спроба паступіць у Акадэмію міліцыі не скончылася поспехам. Тады яна пайшла працаваць у патрульна-паставую службу міліцыі. Год службы, і вось яна ўжо курсант Акадэміі МУС. Барацьба, бег на цягавітасць, стральба са зброі - тое, чаму навучаюць тут усіх, і дзяўчаты не выключэнне. Для слабага полу тут няма паслабленняў.