Кузня міліцэйскіх кадраў - як праходзіць падрыхтоўка будучых афіцэраў у Акадэміі МУС
Яны і ў будні, і ў святы на пасту. І так ужо 109 гадоў. 4 сакавіка ў Беларусі адзначаецца Дзень міліцыі. Прэзідэнт павіншаваў супрацоўнікаў і ветэранаў органаў унутраных спраў з прафесійным святам.
Каля паўтысячы будучых афіцэраў навучаюцца ў Акадэміі МУС. Гэта галоўная кузня міліцэйскіх кадраў. Як рыхтуюць будучых праваахоўнікаў, ці ёсць сярод іх слабы пол і ці слабы ён наогул.
Соф'я, хоць дзяўчына і далікатная, але пры неабходнасці пакласці на падлогу ў літаральным сэнсе нават мужчыну. Першая яе спроба паступіць у Акадэмію міліцыі не скончылася поспехам. Тады яна пайшла працаваць у патрульна-паставую службу міліцыі. Год службы, і вось яна ўжо курсант Акадэміі МУС. Барацьба, бег на цягавітасць, стральба са зброі - тое, чаму навучаюць тут усіх, і дзяўчаты не выключэнне. Для слабага полу тут няма паслабленняў.
Каля 50 супрацоўнікаў Акадэміі МУС напярэдадні прафесійнага свята атрымалі ўзнагароды ад кіраўніцтва навучальнай установы за ўклад у прафесію і ініцыятыву. Таксама многія ўдастоіліся новых званняў і нагрудных знакаў.
Адукацыйны і практычны працэсы тут ідуць паралельна. Амаль паўтысячы будучых афіцэраў навучаюцца ў вядучай міліцэйскай ВНУ краіны, дзе з маладых людзей адточваюць прафесіяналаў сваёй справы, каб Беларусь была пад надзейнай абаронай.