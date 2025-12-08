3.77 BYN
Лукашэнка прыняў рашэнне аб падаўжэнні бязвізу на 2026 год для грамадзян 38 дзяржаў Еўропы
Нягледзячы на агрэсіўныя дзеянні заходніх краін, Беларусь застаецца адкрытай для простых людзей - гасцей з замежжа. Краіна гатова прымаць турыстаў і дзелавых партнёраў і пацвярджае гэта пастаянна на справе, прычым ужо не першы год.
Па рашэнні Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі бязвізавы рэжым уезду ў краіну для грамадзян 38 еўрапейскіх дзяржаў падоўжаны яшчэ на год - да 31 снежня 2026-га.
Умовы бязвізавага ўезду застаюцца ранейшымі. Грамадзяне гэтых краін могуць перасякаць беларускую мяжу праз усе аўтадарожныя і чыгуначныя міжнародныя пункты пропуску. Тэрмін знаходжання ў Беларусі складае не больш чым 30 сутак, а для палякаў, літоўцаў і латышоў - да 90 дзён.
Правам бязвізавага ўезду можна карыстацца неабмежаваную колькасць разоў, пры гэтым агульная колькасць дзён знаходжання не павінна перавышаць 90 дзён у каляндарным годзе.
Захоўваецца таксама бязвізавы парадак уезду праз аэрапорты Беларусі. Замежныя грамадзяне, якія прыбылі ў бязвізавым парадку, могуць рухацца транзітам праз краіну, уключаючы паветраныя пункты пропуску, у трэція дзяржавы, за выключэннем Расіі.
Адзначым, што ў 2025 годзе ў Беларусь прыбыло больш за 210 тыс. замежных грамадзян з 38 краін, уключаных у спіс бязвізу.