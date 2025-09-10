Глядзець анлайнПраграма ТБ
Людзі страчваюць цярпенне і грошы. Сітуацыя на мяжы - добра спланаваная Польшчай акцыя

Мы працягваем сачыць за сітуацыяй на беларуска-польскай мяжы. Сёння Варшава афіцыйна апавясціла пагранічныя службы Беларусі аб закрыцці меж апоўначы, па нашым часе - гэта ў гадзіну ночы.

Карэспандэнт "Першага інфармацыйнага" Анастасія Бенедзісюк з самай раніцы знаходзіцца на месцы падзей. У яе поўная карціна дня і апошняя інфармацыя на гэту хвіліну (падрабязнасці ў відэа)