3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Людзі страчваюць цярпенне і грошы. Сітуацыя на мяжы - добра спланаваная Польшчай акцыя
Аўтар:Анастасія Бенедзісюк
Мы працягваем сачыць за сітуацыяй на беларуска-польскай мяжы. Сёння Варшава афіцыйна апавясціла пагранічныя службы Беларусі аб закрыцці меж апоўначы, па нашым часе - гэта ў гадзіну ночы.
Карэспандэнт "Першага інфармацыйнага" Анастасія Бенедзісюк з самай раніцы знаходзіцца на месцы падзей. У яе поўная карціна дня і апошняя інфармацыя на гэту хвіліну (падрабязнасці ў відэа)