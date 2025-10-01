Мабільнасць і здароўе - Дзень пажылых людзей адзначылі ў Беларусі

У Беларусі 1 кастрычніка - Дзень пажылых людзей. Са святам людзей шаноўнага ўзросту павіншаваў беларускі лідар, адзначыўшы мудрасць і бясцэнны вопыт старэйшага пакалення, што стала падмуркам яднання і згоды ў грамадстве.

У Беларусі сёння больш за 1,5 млн жыхароў старэйшых за 65 гадоў. З іх каля траціны працягваюць працаваць. Падтрымка старэйшага пакалення - прыярытэт дзяржаўнай палітыкі. Акрамя падтрымкі і адраснай дапамогі, у краіне ствараюцца ўмовы, каб кожны мог знайсці сабе занятак па душы (падрабязнасці ў відэа).