Міністэрства адукацыі Беларусі запускае гарачую лінію для падрыхтоўкі да Дня ведаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рыхтуемся да новага навучальнага года разам! 11 жніўня Мінадукацыі запускае гарачую лінію. На сувязі метадысты, кіраўнікі ўпраўленняў і навуковыя супрацоўнікі.
Да іх можна звярнуцца з пытаннямі аб падрыхтоўцы школ да новага навучальнага года, прыёму дзяцей у першы і наступныя класы, а таксама з іншымі актуальнымі тэмамі агульнай сярэдняй адукацыі. Гарачая лінія працягне сваю працу да 12 верасня.