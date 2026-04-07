Мінск і Масква падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве ў турызме
Аўтар:Стэфанія Вінічак
Мемарандум аб узаемаразуменні і супрацоўніцтве падпісаны паміж Камітэтам эканомікі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта і Камітэтам па турызме горада Масквы на палях IV Беларуска-расійскага турыстычнага кангрэса і Міжнароднага турысцкага форуму Travel Hub "Садружнасць".
"Вялікі турыстычны тыдзень" праходзіць у Мінску. У нашай краіне налічваецца больш як 1 400 аграэкасядзіб. У 2025 годзе агратурыстычныя комплексы наведалі больш як 427 тысяч чалавек.
Фота БЕЛТА