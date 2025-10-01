Мінск папоўніўся 9 новымі экалакацыямі

У Першамайскім раёне надалі экапрывабнасці маладому мікрараёну ў раёне вуліц Купрэвіча і Скарыны. Тут размясціўся зялёны маршрут для аматараў арніталогіі з маляўнічым вадаёмам. Мультыспартыўную пляцоўку добраўпарадкавалі і ў парку "Курасоўшчына" - экасцежка са спартыўным акцэнтам. У Фрунзенскім раёне з'явілася інклюзіўная дзіцячая зона - самая маштабная сярод рэалізаваных у Мінску грамадскіх ініцыятыў.