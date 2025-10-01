3.65 BYN
Мінск папоўніўся 9 новымі экалакацыямі
Плюс 9 экалакацый на карце Мінска. Зялёная навігацыя папоўнілася аб'ектамі з камфортнай інфраструктурай. Іх прэзентацыя адбылася да Дня горада - зараз функцыянал ацаніла кіраўніцтва сталіцы і прадстаўнікі профільных структур.
У Першамайскім раёне надалі экапрывабнасці маладому мікрараёну ў раёне вуліц Купрэвіча і Скарыны. Тут размясціўся зялёны маршрут для аматараў арніталогіі з маляўнічым вадаёмам. Мультыспартыўную пляцоўку добраўпарадкавалі і ў парку "Курасоўшчына" - экасцежка са спартыўным акцэнтам. У Фрунзенскім раёне з'явілася інклюзіўная дзіцячая зона - самая маштабная сярод рэалізаваных у Мінску грамадскіх ініцыятыў.
Штогод у сталіцы адчыняюць па 18 новых зон для адпачынку, зараз іх больш за 80. Год добраўпарадкавання натхняе мінчан на рэалізацыю экаініцыятыў і аўтарскіх праектаў для больш камфортнага жыцця.