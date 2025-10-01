3.66 BYN
Мінск прымае III Міжнародную навукова-практычную канферэнцыю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Судова-экспертная дзейнасць уносіць істотны ўклад у рашэнне задач нацыянальнай бяспекі, гарантуючы абарону. Мінск прымае Міжнародную тэматычную навуковую канферэнцыю трэці раз.
У 2025 годзе ў сталіцу прыехалі спецыялісты з Азербайджана, Беларусі, Кітая, Расіі, Таджыкістана і Узбекістана. Выпрацаваць новыя пэўныя крокі і методыкі ў працы эксперта - галоўная задача канферэнцыі.
Адзначым, беларуская экспертыза шмат у чым з'яўляецца заканадаўцам моды ў экспертнай супольнасці. Шэраг даследаванняў праводзяць толькі ў навуковым цэнтры Дзяржкамітэта судовых экспертыз.