МНС: падтапленні паводкавымі і талымі водамі зафіксаваны ў 16 раёнах Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Паводле даных МНС, падтапленні паводкавымі і талымі водамі зафіксаваны ў 16 раёнах чатырох абласцей. У зону ўздзеяння трапілі 18 жылых дамоў, 8 скляпоў, 44 падвор’і і 11 гаспадарчых пабудоў.
На большасці рэк (басейны Заходняй Дзвіны, Дняпра, Сожа, Беразіны, Прыпяці) захоўваецца ледастаў з палонкамі і разводдзямі.
Назіраецца вада на лёдзе. Крыгаход зафіксаваны на Прыпяці (участак Чэрнічы - Мазыр) і Беразіне (Барысаў).
У найбліжэйшыя дні чакаецца далейшы рост узроўню вады. Ратавальнікі папярэджваюць: выхад на лёд вадасховішчаў і азёр катэгарычна забаронены і ўяўляе пагрозу для жыцця.