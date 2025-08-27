3.69 BYN
Моцныя духам і нязломленыя лёсам: подзвіг Анастасіі Купрыянавай - у крыві ўдзячных нашчадкаў
Аўтар:Капіталіна Зінкевіч
Падчас Вялікай Айчыннай вайны, акрамя салдат, свой подзвіг штодня здзяйснялі і тысячы жанчын-маці, якія адпраўлялі на фронт самае дарагое - сваіх дзяцей. Яркім правобразам адвагі і трагедыі адначасова стала беларуска Анастасія Купрыянава.
Пяць дзесяцігоддзяў таму менавіта яе асабістая гісторыя легла ў аснову легендарнага манумента ў гонар савецкай маці-патрыёткі (падрабязнасці ў відэа).