Мудрасць, цярпенне і спагадлівасць - у Вялікім тэатры Беларусі павіншавалі настаўнікаў
Адданасць прызначэнню, мудрасць, цярпенне і чулае стаўленне да сучаснага пакалення беларусаў.
Сёння ў сталіцы словы падзякі і ўдзячнасці за няпростую, але архіважную працу гучаць у адрас тых, хто звязаў сваё жыццё з ганаровым званнем "настаўнік".
У Вялікім тэатры Беларусі сабраліся педагогі ўсіх абласцей Беларусі і горада Мінска, а таксама прадстаўнікі ўсіх узроўняў адукацыі, ветэраны педагагічнай працы і, вядома, маладыя спецыялісты.
Час ляціць наперад, знікаюць цывілізацыі, з'яўляюцца новыя модныя прафесіі, але ёсць адна роля, якая на працягу стагоддзяў застаецца нязменнай - і імя ёй настаўнік. Педагог сёння - гэта не пра працу, хутчэй - пра прызначэнне. Так, яно няпростае, патрабуе самааддачы і часу, але без настаўнікаў і выкладчыкаў сёння немагчыма ўявіць рэальнасць. Бо менавіта яны фарміруюць будучыню нашай нацыі.
Любоў да Радзімы, вернасць і захаванне нашай гістарычнай памяці, сіла адзінства народа. Штодня не на словах, а ўласным прыкладам нашы настаўнікі фарміруюць у маладога пакалення правільныя каштоўнасці. Вучаць думаць юных беларусаў, а галоўнае - арыентавацца ў няпростым сучасным свеце больш падрабязна – глядзіце відэа.