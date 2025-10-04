3.68 BYN
3.01 BYN
3.53 BYN
МУС Беларусі правядзе прафілактычную акцыю "Арсенал"
Амаль паўтысячы адзінак зброі і больш за 50 тыс. боепрыпасаў канфіскавалі з незаконнага абароту з пачатку года ў Беларусі.
З 6 па 10 кастрычніка асаблівая ўвага праваахоўнікаў на папярэджанне парушэнняў заканадаўства ў сферы абарачэння зброі. Вартавыя парадку правераць умовы захоўвання зарэгістраваных пісталетаў, стрэльб, нагадаюць аб мерах бяспекі.
Дзмітрый Язэпчык, начальнік аддзела кіравання прафілактыкі ГУБАЗ МУС Беларусі:
"З пачатку бягучага года з абарачэння канфіскавана больш за 480 адзінак незарэгістраванай зброі і каля 53 тыс. боепрыпасаў рознага калібра. Здадзена звыш 300 адзінак і парадку 19 тыс. адпаведна. Нагадваем, асобы, якія добраахвотна перадалі ў органы ўнутраных спраў зброю і боепрыпасы, што захоўваліся незаконна, вызваляюцца ад крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці".
Асаблівая ўвага надаецца выяўленню нелегальнай зброі, боепрыпасаў, узрыўных прыстасаванняў і выбуховых рэчываў, а таксама прафілактычнай рабоце з людзьмі.