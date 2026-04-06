На прасторы СНД плануецца развіваць сумесныя турыстычныя ініцыятывы

Патрыятычны турызм адыгрывае важную ролю ў выхаванні будучых пакаленняў і фарміраванні агульнай гістарычнай прасторы. Гэта тэматыка з'яўляецца ключавой у праграме вялікага турыстычнага тыдня.

Яна аб'ядноўвае прадстаўнікоў 22 рэгіёнаў Расіі, а таксама Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана і іншых краін СНД. Падрабязна абмеркавалі перспектывы развіцця галіны ў Савеце Рэспублікі 7 красавіка.

На прасторы СНД плануецца развіваць сумесныя турыстычныя ініцыятывы, нацыянальныя гістарычныя турмаршруты для грамадзян СНД, зменяць падыход і ў прававым полі. У хуткім часе распрацуюць і мадэльныя нарматыўныя прававыя акты, і стандарты турыстычных паслуг галіны.

