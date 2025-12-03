3.74 BYN
Наталля Пяткевіч падзякавала ганароваму консулу Рэспублікі Беларусь у Люцэрне
Віцэ-прэм'ер Наталля Пяткевіч сустрэлася з ганаровым консулам Рэспублікі Беларусь у швейцарскім Люцэрне Германам Аляксандрам Беелерам. Размова ішла пра паглыбленне супрацоўніцтва ў сферы аховы здароўя, першым чынам у фармацэўтычнай прамысловасці, а таксама ва ўзаемадзеянні ў сферы культуры, у тым ліку ў галіне дызайну.
Віцэ-прэм'ер асобна падзякавала ганароваму консулу за дапамогу ў розных сферах, у тым ліку за тое, што было прынята станоўчае для Беларусі рашэнне па лініі FIS.
Наталля Пяткевіч, намеснік прэм'ер-міністра Беларусі:
"Дзякуй, што вы чарговы раз прыехалі ў нашу краіну. Хачу выказаць вам удзячнасць за вашу смеласць, таму што такіх, як вы (хто, нягледзячы на ўвесь націск, застаўся побач з намі), мякка кажучы, няшмат. Гэта сапраўды вельмі дарагога варта, і мы гэта цэнім".