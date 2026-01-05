Глядзець анлайнПраграма ТБ
Навагодняе віншаванне Прэзідэнта Беларусі глядзелі на 9 з 10 уключаных тэлевізараў у краіне

У навагоднюю ноч на 9 з 10 уключаных тэлевізараў жыхары краіны глядзелі віншаванне Прэзідэнта Беларусі ў прамым эфіры.

Сумарная доля склала фантастычныя 91,8. Рэйтынг - 34,5. Яшчэ амаль 600 тыс. праглядаў навагодняга звароту сабралі афіцыйныя YouTube-каналы дзяржаўных СМІ.

 Плюс да ўсяго шматмільённыя прагляды ролікаў у сацсетках збіраюць нашы беларускі пасля аб'яўлення Прэзідэнтам Года беларускай жанчыны.

