Навагодняе віншаванне Прэзідэнта Беларусі глядзелі на 9 з 10 уключаных тэлевізараў у краіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У навагоднюю ноч на 9 з 10 уключаных тэлевізараў жыхары краіны глядзелі віншаванне Прэзідэнта Беларусі ў прамым эфіры.
Сумарная доля склала фантастычныя 91,8. Рэйтынг - 34,5. Яшчэ амаль 600 тыс. праглядаў навагодняга звароту сабралі афіцыйныя YouTube-каналы дзяржаўных СМІ.
Плюс да ўсяго шматмільённыя прагляды ролікаў у сацсетках збіраюць нашы беларускі пасля аб'яўлення Прэзідэнтам Года беларускай жанчыны.