Найстарэйшая ВНУ краіны - БДСГА ў Горках - адзначае 185-годдзе

Павысіць якасць адукацыі - галоўны прыярытэт для тых, хто рыхтуе спецыялістаў, якія працуюць на эканоміку краіны. Гэта ж датычыцца і аграрных ВНУ. Харчовая бяспека гарантуе і нацыянальную.

Сёння 185 гадоў са дня заснавання адзначае Горацкая сельскагаспадарчая акадэмія. Кіраўнік дзяржавы павіншаваў калектыў са святам і выказаў упэўненасць, што калектыў ВНУ і надалей зможа эфектыўна вырашаць пастаўленыя перад АПК задачы па гарантаванні харчовай бяспекі, умацоўваць сваімі поспехамі прэстыж беларускай аграрнай навукі ў сусветнай адукацыйнай прасторы.

БДСГА - найбуйнейшая ВНУ Еўропы і СНД. Штогод акадэмія выпускае да тысячы маладых спецыялістаў. І не толькі для сельскагаспадарчай сферы (глядзіце відэа).

